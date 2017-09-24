Фанаты «Зенита» подожгли сидения по ходу выездного матча с «Краснодаром»

«Краснодар» уступил «Зениту» в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Во время первого тайма питерские фанаты зажгли файеры и несколько «дымовух». Синим дымом заволокло весь сектор.
«Они были недовольны, что часть болельщиков не пустили на стадион. Болельщики свернули свои фанатские флаги, поднялись со своих мест, подожгли несколько сидений и направились к выходу. Уже через минуту на сектор рванули дежурившие пожарные и стали тушить огонь», — рассказал «Комсомольской правде» — Краснодар» очевидец происшествия.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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