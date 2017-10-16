Мостовой: «Спартак» с Промесом – это одно, а без него – совсем другое

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от домашнего матча московского клуба против «Севильи» (17 октября) в Лиге чемпионов и выразил уверенность в голкипере клуба Александре Селихове.
«Жду обоюдоострого футбола, потому что обе команды в хорошем состоянии. Хотя «Севилья» проиграла последнюю игру в чемпионате Бильбао, на что вряд ли рассчитывали. А «Спартак» выиграл матч в Грозном. Вернулись Глушаков с Квинси Промесом, а вместе с ними вернулась и атакующая сила. «Спартак» с Промесом — это одно, а без – совершенно другое. Жду открытого футбола. У «Севильи» потери, особенно Нзонзи огромная потеря для них, и кем он будет заменён, я не знаю. Другое дело, что передняя линия у них довольно сильная. Перед и «Ливерпуля» был неплохой, но «Спартак» выдержал.
Вряд ли у Селихова будут проблемы с давлением от полноценного матча, скорее наоборот, выйдет на эмоциональном подъёме. Он уверенный в себе вратарь, поэтому проблем не возникнет. Он мне напоминает Лунёва, которого полтора года назад никто не знал, а сегодня он — один из лучших. Если бы не Акинфеев, он был бы лучшим. Во вратарском деле главное – не ошибаться и не паниковать, что делают многие. А Селихов не такой, проблем не должно возникнуть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.