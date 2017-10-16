Артур Нигматуллин: перерыв на игры сборных, по-моему, не идёт на пользу никому

Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин поделился впечатлениями от ничьей «Тосно» в матче 13-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 0:0.
«Игра была непростая. Мы готовились к тому, что будет много борьбы, единоборств. Надо было забрать подбор и использовать свои моменты. В принципе, всё складывалось удачно, и, если бы забили свои моменты, когда попали в каркас ворот, думаю, смогли бы выиграть. А так, все игры складываются непросто, все научились обороняться и атаковать.
Перерыв на игры сборных, мне кажется, не идёт на пользу никому. Всё-таки 16 дней без матчей — достаточно большой срок. Хочется играть постоянно, когда вкатываешься в сезон, тем более у нас пошла серия успешных игр. Перерыв был не вовремя.
В какой манере „Амкар“ будет действовать в матче со „Спартаком“? Игра покажет. Сейчас разберём этот матч, и тренер подскажет, какие надо сделать выводы и как нужно действовать против спартаковцев», — сказал игрок в эфире шоу «8-16».