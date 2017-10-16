Гаджиев: «Амкар» не может ставить Бодула из-за лимита, а очень хотелось бы

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от ничьей «Тосно» в матче 13-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 0:0.
«Думаю, с точки зрения самоотдачи, физической готовности и всего, что с этим связано, нормальная игра. А вот если говорить об игровых сторонах – у нас действия были поспешные. Суеты много… Причин две: большой перерыв, который мы не смогли заполнить товарищескими играми — вроде была договоренность с «Рубином», но матч не состоялся, а во-вторых, не смогли с эмоциями справиться. Было большое желание победить и подняться повыше.
Баланович и Эззатоллахи, игравшие за сборные, выглядели лучше. В динамичных и сложных ситуациях они разбирались и сохраняли мяч. Этого не скажешь о других игроках, в первую очередь в атаке. Сделали слишком много потерь. Не можем ставить Дарко Бодула из-за лимита. А очень хотелось бы, с ним мы выглядели в атаке поинтереснее. Выпустили Костюкова, потому что надо было менять русского на русского", — цитирует Гаджиева сайт клуба.