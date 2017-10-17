Эдмилсон: от перехода Неймара в «ПСЖ» больше потеряла «Барселона», чем он

Бывший футболист «Барселоны» Эдмилсон прокомментировал переход нападающего Неймара из каталонского клуба в «ПСЖ» перед стартом нынешнего сезона. Эдмилсон подчеркнул, что потеря футболиста сборной Бразилии является для испанского гранда очень болезненной.
«Для такого значительного клуба, как «Барселона», очень нелегко терять столь талантливого игрока. Считаю, что от перехода Неймара в «ПСЖ» больше потеряла «Барселона», чем он. Ведь он играл определяющую роль на поле. За ним постоянно охотились соперники, что открывало свободные зоны для партнёров по команде. Я сам думал, что Неймар ещё немного задержится в «Барселоне». Это его решение, а жизнь продолжается. Игроки уходят, а клуб остаётся», — цитирует Эдмилсона испанское интернет-издание Sport.