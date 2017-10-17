«Зенит» поздравил Виллаш-Боаша с юбилеем

«Зенит» поздравил с юбилеем бывшего главного тренера Андре Виллаш-Боаша, который ныне работает в Китае с «Шанхай СИПГ». 17 октября португальскому специалисту исполнилось 40 лет. Питерцы на своей странице в «Твиттере» выложили видео двухлетней давности, на котором команда поздравляет тренера с днём рождения.
Виллаш-Боаш работал с «Зенитом» с 2014 по 2016 год. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли чемпионат России сезона-2014/15, Кубок России―2015/16, а также Суперкубок России в 2015 году.
Видео можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».
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