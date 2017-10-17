Инсинье: в Неаполе футбол — это настоящая любовь для болельщиков

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рассказал, что для него значит выступать за команду из родного города.
«Как любой мальчишка из Неаполя, я мечтал играть за эту команду. Я говорил с партнёрами и пытался объяснить, что этот клуб значит для жителей города. Это страсть, гораздо большая, чем та, с которой обычно болеют за футбольные клубы.
Многие люди просто не могут дождаться, когда же наступит воскресенье и очередной тур чемпионата или матч Лиги чемпионов в середине недели. Это настоящая любовь. Это единственный город Италии, где футбол имеет такое огромное значение.
Болельщики считают, что я должен играть лучше партнёров, ведь я из Неаполя. И я рад, что они так думают, поскольку это свидетельствует о моей полезности для команды. У меня были некоторые проблемы с фанатами, но я всегда отвечал своей игрой", — цитирует Инсинье сайт УЕФА.