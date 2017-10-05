Инсинье: хотел бы играть с Месси и Суаресом, но теперь думаю только о «Наполи»

Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье подтвердил информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны» во время прошлого летнего трансферного окна, сообщает Football Italia со ссылкой на Rai.
«Горд тем, что остался в «Наполи». Все знают, что «Барселона» является лучшей командой мира. Я бы хотел играть с такими чемпионами, как Лионель Месси и Луис Суарес, но теперь думаю только о «Наполи». Надеюсь выиграть что-нибудь важное с этой командой», — сказал Инсинье.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагала € 100 млн «Наполи» за трансфер Инсинье, но итальянский клуб отказался.
«Наполи» отказался продавать Инсинье за € 100 млн и Кулибали — за € 65 млн