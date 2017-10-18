Жуков: этот матч будут помнить многие поколения болельщиков «Спартака»

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал победу «Спартака» над «Севильей» (5:1) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Пять красивых голов за один матч – давно такого не видел. Любой гол можно на лучший гол сезона выставлять практически. Думаю, никто такого не ожидал. Даже после первого тайма трудно было предположить. Мне кажется, что переломным моментом было спасение Комбарова, когда он у пустых ворот мяч отбил. Не могу сказать, что отличится один Промес. Вся команда играла блестяще. И Глушаков отлично сыграл, и Мельгарехо удачно на замену вышел, и Селихов выдающийся матч провёл. Думаю, от двух-трёх верных голов он выручил. Команда отлично играла, ну и немного спортивного счастья — везёт тем, кто старается. Команда бежала, все играли с полной самоотдачей.
Думаю, этим матчем «Спартак» полностью расплатился с болельщиками за начало сезона. Более того, такие матчи в истории «Спартака» запоминаются. Та же встреча с «Арсеналом», с «Астон Виллой». Их помнят многие поколения болельщиков. Думаю, и этот тоже будут помнить. Однозначно. Я болельщик с 40-летним стажем и помню все такие выдающиеся матчи матчи: когда «Реал» обыграли в Испании, «Арсенал» здесь. Их можно по пальцам пересчитать. Это был абсолютно выдающийся матч во всех отношениях. Для того, чтобы выйти, достаточно не проиграть один матч в гостях и выиграть дома с «Марибором». Думаю, это вполне достижимо", — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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