Глушаков — после победы «Спартака» над «Севильей» — 5:1: везёт сильнейшим

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал домашнюю победу над «Севильей» (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Я не герой, вся команда — герои, все молодцы. Но турнир продолжается. Выиграли крупно и рады победе. Рады болельщики, счастливы мы. Но жизнь продолжается, и надо двигаться вперёд с тем же настроем. Выйдет ли „Спартак“ из группы? Давайте не будем.
Испанцы встрепенулись после перерыва. Возможно, в раздевалке мы засиделись. Может, надо было не уходить в раздевалку отдыхать, а продолжать оставаться на поле. Конечно, у „Севильи“ был хороший момент. Если бы они его реализовали, неизвестно, каким был бы исход. Но везёт сильнейшим. Не забиваешь ты — забивают тебе.
Дима (Комбаров) сделал шикарную передачу, и мне оставалось только положить корпус и забить, пробив нацеленно в дальний угол», — заявил Глушаков в эфире «Матча».