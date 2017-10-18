Нигматуллин: после пятого гола очень захотелось жить и верить в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов между московским клубом и «Севильей» (5:1).
«Это было феерично, я давно не испытывал такого удовольствия от просмотра футбола. Особенно в исполнении московского «Спартака». Наверное, в этом матче было всё – голы и сейвы, особенно спартаковского вратаря. Сразу отмечу игру Селихова, который стал одним из главных героев встречи. Он великолепно сыграл на выходах и даже брал игру на себя там, где другие голкиперы побоялись бы этого.
Во Владимире в том спорт-баре, в котором я смотрел этот матч, после третьего гола люди стали скандировать «Спартак» — чемпион»! После пятого гола «всё закончить» не захотелось, наоборот – очень захотелось жить и верить в «Спартак». Пусть он выйдет в весеннюю часть», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.