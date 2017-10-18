Селихов: думаю, эта победа войдёт в историю «Спартака» и российского футбола

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал домашнюю победу над «Севильей» (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Эмоции сейчас просто бешеные! Нет смысла вспоминать моменты у наших ворот. Матч закончился, команда выиграла — вот и всё. Это самое главное. Командой все посидим, отметим. На следующий день уже нужно сконцентрироваться и готовиться к „Амкару“. Нам надо догонять своих соперников в чемпионате. „Амкар“ — серьёзный соперник.
Честно говоря, мне сложно было разглядеть, нарушал ли правила игрок „Севильи“, когда забивал нам. Но скажу одно — это мой гол. Должен был брать этот удар — мяч проскочил под рукой. Наверное, эпизод с броском в ноги сопернику во второй половине матча был для меня сложнее, чем сейв в первом тайме. Я до конца сомневался, стоит ли лезть в этот эпизод. Получилось в итоге не очень хорошо. Подстраховал Дима Комбаров. Можно сказать, это был переломный момент, когда он спас.
Наверное, ключевым эпизодом всё-таки стал третий гол. Он сломил их команду, а потом четвёртый и пятый залетели. Хорошо, что всё так закончилось. Думаю, эта игра войдёт в историю не только „Спартака“, но и всего российского футбола. К тому, что игра в «Севилье» будет тяжелее, готовы. Но что нам остаётся? Играть, доказывать, бороться за выход из группы», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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