Гладилин: это один из величайших матчей в истории «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Севильей» (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Игра показала, какая команда была сильнее, и какая команда больше хотела сегодня победить. Безусловно, это лучший матч «Спартака» в сезоне и один из величайших за историю клуба. Но это не повод праздновать победу и зазнаваться. Следующая игра в Испании будет определяющей. Сейчас ситуация в группе такова, что три команды имеют равные шансы. При этом и «Севилья», и «Ливерпуль» принимают «Спартак» у себя дома. Это большое преимущество, поэтому команде Массимо Карреры ни в коем случае нельзя думать о том, что они могут обыграть кого-то на классе. Только полная концентрация.
Ключевой момент матча – спасение Дмитрия Комбарова из пустых ворот. После него «Спартак» почти сразу забил второй гол, после которого испанцы побежали вперёд, и третий гол их уже окончательно добил. Ну а четвёртый и пятый мячи просто оформили приговор. Не могу не отметить вратаря Селихова, великолепно сыграл в этом матче. Надо оттолкнуться от этой игры и играть так и дальше. Никакой расслабленности и успокоения!», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.