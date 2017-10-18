Нападающий «Фейеноорда» Бергёйс: «Шахтёр» показал свой уровень

Нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергёйс прокомментировал поражение от «Шахтёра» (1:2) в третьем туре группового этап Лиги чемпионов.
«Мы начали игру именно так, как хотели. Мы планировали играть агрессивно со старта. Это то, что мы умеем делать дома. И в начале это работало идеально. Однако „Шахтёр“ также показал свой уровень. Фред, которого я считаю потрясающим игроком, отдал великолепный пас, и счёт стал 1:1.
Теперь нам будет ещё сложнее, но мы знали об этом с самого начала турнира. Мы хотим соревноваться на этом уровне, хотим учиться, но также хотим добиваться результата. Думаю, сегодня мы могли рассчитывать на успех», — приводит слова Бергёйса официальный сайт УЕФА.
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