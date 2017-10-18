Хайнкес считает, что Нагельсман не готов возглавить «Баварию» после сезона

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес не советует наставнику «Хоффенхайма» Юлиану Нагельсману переходить в стан мюнхенцев по окончании текущего сезона. Действующий контракт самого Хайнкеса с немецким грандом в силе до конца сезона, и руководство клуба изначально склоняется к тому, что он – временное решение для «Баварии». Что же касается Нагельсмана, то он уже говорил, что в будущем мечтает работать у руля «Баварии».
«Возможно, Нагельсману будет полезно оставаться в «Хоффенхайме» ещё пару лет. Он сможет за это время приобрести и международный опыт. Но я надеюсь, что в «Баварии» будет работать немецкий специалист. У нас есть достойные молодые тренеры. Они нуждаются в признании», — цитирует Хайнкеса Rhein Neckar Zeitung.
Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не исключил, что команду возглавит экс-наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.