Фогтс: не уверен, что Хайнкес покинет «Баварию» по окончании сезона

Бывший главный тренер сборной Германии Берти Фогтс поделился мнением о перспективах нового наставника мюнхенской «Баварии» Юппа Хайнкеса. Последний сменил на этом посту отправленного в отставку Карло Анчелотти. С немецким грандом Хайнкес подписал контракт до конца нынешнего сезона.
«Я не уверен, что Хайнкес покинет «Баварию» по окончании сезона. Мне кажется, что это будет зависеть от того, какого специалиста будет иметь возможность взять «Бавария». Для меня очевидно, что речь будет идти о тренере с международным опытом. И в этом смысле Клопп является кандидатом. Тухеля я не могу отнести к категории таких специалистов», — цитирует Фогтса интернет-издание Sport1.
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