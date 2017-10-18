Манчини: не знаю, почему поле на стадионе «Зенита» не заменили во время паузы

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» высказал мнение по поводу качества поля на домашнем стадионе «Санкт-Петербург».
«Не знаю, почему поле на нашем стадионе не заменили во время паузы. Мне кажется, сейчас поле получше выглядит, чем в матче с «Реалом Сосьедад». Думаю, оно должно быть в неплохом состоянии завтра", — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч «Зенит» — «Русенборг» состоится 19 октября и пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 20:00 мск.
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