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Нигматуллин: ЦСКА по традиции пропустит, но выиграет у «Базеля»

18 октября 2017, среда. 14:41 Футбол

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Базелем». Встреча состоится 18 октября в Москве.

«Футболисты ЦСКА наверняка вчера смотрели матч «Спартака», зарядились победным настроением. Но нужно признать, что «Базель» не такой серьёзный соперник, как «Севилья». Верю, что победа «армейцам» дастся проще. Но матч лёгким не будет, это Лига чемпионов. Красно-синим ни в коем случае нельзя отдавать ни одного очка сопернику, потому что это турнирная борьба. Что касается потери Дзагоева, то ЦСКА уже привык играть без Алана. Дзагоев довольно часто травмируется.

Сегодня у «армейцев» будет играть много молодёжи. Здорово, что команда использует своих же воспитанников в таком турнире. Если говорить о прогнозе на матч, то поставлю на счёт 2:1 в пользу ЦСКА. Атака красно-синих справится в предстоящей игре, но по традиции групповых этапов один гол команда пропустит», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Прогноз Гутцайта на матч ЦСКА — «Базель»: российский клуб одержит победу
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Базель ПФК ЦСКА Руслан Нигматуллин
Новости. Футбол
18 октября 2017, среда
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