Португальские СМИ ошибочно включили Акинфеева в состав «МЮ» на матч с «Бенфикой»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев был ошибочно включён в ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой». Составы команд опубликовали в одной из португальских газет. На месте Давида де Хеа, защищающего ворота «Манчестер Юнайтед», была написана фамилия Акинфеева. Фото из газеты на своей странице в «Твиттере» выложил журналист Стюарт Гарднер, который является обозревателем манкунианского клуба.
«Манчестер Юнайтед» 18 октября в Лиссабоне сыграет с «Бенфикой». В этот же день ЦСКА примет «Базель». Начало матчей – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встреч.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» Стюарта Гарднера.