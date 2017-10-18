Алексис не пожал руки Венгеру на тренировке «Арсенала»

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес не пожал руки главному тренеру команды Арсену Венгеру на одной из тренировок, сообщает Daily Mail.
По информации издания, чилийский футболист оказался единственным игроком команды, который не поприветствовал французского специалиста рукопожатием, вместо чего прошёл мимо. Отмечается, что отношения Венгера и Санчеса могут быть натянутыми в связи с неопределённостью последнего с будущим. Контракт Алексиса с «Арсеналом» истекает в конце сезона, а уже с января он сможет беспрепятственно вести переговоры с любым другим клубом и подписать предварительный контракт.
В нынешнем сезоне Санчес принял участие в семи матчах за «Арсенал» в Лиге Европы, чемпионате Англии и Кубке лиги, записав на свой счёт один гол.