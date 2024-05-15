Дубль Винисиуса помог «Реалу» разгромить «Алавес» в 36-м туре испанской Примеры

Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Алавес» из Витории. Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пау Себрианом Девисом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу мадридцев.

В составе хозяев голами отметились полузащитники Джуд Беллингем, Федерико Вальверде и Арда Гюлер, а также нападающий Винисиус Жуниор (дубль).

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В нынешнем сезоне команды уже играли в первом круге чемпионата Испании по футболу. В рамках 18-го тура Примеры мадридский клуб победил в гостях со счётом 1:0.

Напомним, «Реал» набрал 93 очка за 36 матчей чемпионата Испании и занимает первое место в турнирной таблице. Мадридский клуб ещё после 34-го тура досрочно выиграл Примеру. «Алавес» после аналогичного количества туров идёт 11-м, набрав 42 очка.