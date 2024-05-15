Дубль Винисиуса помог «Реалу» разгромить «Алавес» в 36-м туре испанской Примеры

Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Алавес» из Витории. Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пау Себрианом Девисом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу мадридцев.
В составе хозяев голами отметились полузащитники Джуд Беллингем, Федерико Вальверде и Арда Гюлер, а также нападающий Винисиус Жуниор (дубль).
В нынешнем сезоне команды уже играли в первом круге чемпионата Испании по футболу. В рамках 18-го тура Примеры мадридский клуб победил в гостях со счётом 1:0.
Напомним, «Реал» набрал 93 очка за 36 матчей чемпионата Испании и занимает первое место в турнирной таблице. Мадридский клуб ещё после 34-го тура досрочно выиграл Примеру. «Алавес» после аналогичного количества туров идёт 11-м, набрав 42 очка.
- 15 мая 2024
-
01:50
-
01:32
-
01:01
-
00:57
-
00:56
-
00:47
-
00:45
-
00:33
-
00:32
-
00:26
-
00:26
-
00:10
-
00:08
-
00:03
- 14 мая 2024
-
23:58
-
23:55
-
23:50
-
23:49
-
23:43
-
23:41
-
23:39
-
23:37
-
23:29
-
23:27
-
23:24
-
23:22
-
23:10
-
23:09
-
23:08
-
23:08
-
23:01
-
22:59
-
22:59
-
22:58
-
22:54