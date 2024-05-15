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Дубль Винисиуса помог «Реалу» разгромить «Алавес» в 36-м туре испанской Примеры

Дубль Винисиуса помог «Реалу» разгромить «Алавес» в 36-м туре испанской Примеры
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Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Алавес» из Витории. Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пау Себрианом Девисом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу мадридцев.

Испания - Примера . 36-й тур
14 мая 2024, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 0
Алавес
Витория
1:0 Беллингем – 10'     2:0 Винисиус Жуниор – 27'     3:0 Вальверде – 45+1'     4:0 Винисиус Жуниор – 70'     5:0 Гюлер – 81'    

В составе хозяев голами отметились полузащитники Джуд Беллингем, Федерико Вальверде и Арда Гюлер, а также нападающий Винисиус Жуниор (дубль).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды уже играли в первом круге чемпионата Испании по футболу. В рамках 18-го тура Примеры мадридский клуб победил в гостях со счётом 1:0.

Напомним, «Реал» набрал 93 очка за 36 матчей чемпионата Испании и занимает первое место в турнирной таблице. Мадридский клуб ещё после 34-го тура досрочно выиграл Примеру. «Алавес» после аналогичного количества туров идёт 11-м, набрав 42 очка.

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