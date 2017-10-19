Пономарёв: в ЦСКА нет нападающих, Игнашевич уже не тянет, Миланов — никакой

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал поражение «армейцев» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (0:2) и посетовал на низкий уровень некоторых игроков московской команды, включая Георги Миланова и Сергея Игнашевича.
«ЦСКА просто некем побеждать, нападающих нет. Есть один Витиньо, который играет через раз. В средней линии „армейцы“ проиграли „Базелю“ вчистую. Видно, что Понтус Вернблум и Александр Головин не в порядке. Оба только восстановились после травм, но вышли на поле. Георги Миланов — вообще никакой. Сергей Игнашевич уже не тянет и просто не успевает за соперником. Ну как так можно играть? Первый гол — ошибка защиты, можно было игрока „Базеля“ поймать на замахе, а для этого нужно быстрее выдвигаться и встречать соперника. А ему дали пробить с такой убойной позиции.
Теперь остаётся только надеяться на Лигу Европы. Нужно обыгрывать „Бенфику“. Ведь в домашнем матче „Базель“ своё не упустит. Очень у него разноплановая атака. Поэтому вера только в матч с португальцами. Думаю, что третье место займём в группе. Выйти из группы в Лиге чемпионов уже кажется нереальной задачей. Я на это не рассчитываю», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.