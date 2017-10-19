«Челси» — «Рома» — 3:3. Видеообзор матча

«Челси» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Ромой» — 3:3.
Синие повели со счётом 2:0 к 37-й минуте благодаря голам Давида Луиса и Эдена Азара. Однако в концовке первого тайма отставание римлян сократил Александар Коларов, а затем дублем отметился форвард гостей Эдин Джеко. Хозяева ушли от поражения на 75-й минуте, когда отличился тот же Азар.
Турнирное положение в группе C после 3-го тура: 1. «Челси» — 7 очков; 2. «Рома» — 5; 3. «Атлетико» — 2; 4. «Карабах» — 1.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
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