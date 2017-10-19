В Бразилии запретили показывать документальный фильм о «Шапекоэнсе»

Суд Бразилии запретил показ фильма и трейлера о футбольном клубе «Шапекоэнсе». Об этом сообщает GloboEsporte. Запрет действует в течение 48 часов и может быть обжалован, пока идут разбирательства. Если запрет будет нарушен, компанию ждёт штраф в размере € 133,6 тыс.
Руководство «Шапекоэнсе» заявило о нарушении контракта со стороны съёмочной группы. Стороны заключили договор, по которому на экранах должен был появиться фильм об истории клуба и авиакатастрофе 29 ноября прошлого года, но в итоге почти весь материал был посвящён только авиакатастрофе.
К тому же трейлер к фильму «Чудо Шапеко» был показан в кинотеатрах без согласия клуба. Родственники жертв также планируют подать судебные иски.
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