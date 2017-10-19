Экс-игрок ЦСКА Олич вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич вошёл в тренерский штаб своей национальной команды, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза. Олич будет помогать главному тренеру сборной Златко Даличу в предстоящих стыковых матчах чемпионата мира—2018 с командой Греции.
«Для меня большая честь снова быть частью сборной Хорватии, на этот раз в новой роли. Я благодарю Далича за доверие и сделаю всё, что поспособствует достижению нашей общей цели, которая заключается в выходе на чемпионат мира по футболу в России», — сказал Олич.
Последним клубом Олича был «Мюнхен-1860», с которым он вылетел из второй Бундеслиги по итогам минувшего сезона. Форвард имеет в активе 104 матча за сборную Хорватии.
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