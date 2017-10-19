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Фернандеш: футбол превратится в UFC, если драться из-за каждого слова

19 октября 2017, четверг. 15:30 Футбол

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, ставший гостем «Чемпионата», поделился воспоминаниями о драке, которая произошла во время финального матча Кубка России сезона-2016/17 с «Уралом» (2:0).

«Футболист «Урала» был разъярён тем, что проигрывает, и попытался ударить меня локтем. Когда мы потеряли мяч, а соперники побежали в контратаку, я спросил у Манучаряна по-английски: «Что ты делаешь?» И употребил плохое слово. Я ничего не говорил про его мать, не говорил по-испански или по-португальски, как он сказал в интервью. Но даже если я бы сделал так, это не может стать причиной такой реакции. Я часто слышу, как футболисты ругаются друг с другом на поле, даже на тренировке, это обычная ситуация. Возможно, я тоже был неправ, но начинать драться из-за такого нельзя.

Неправы все: и Ари, и Фидлер, и Манучарян. То, что я сказал футболисту «Урала», тоже неправильно. Но если начинать драться из-за каждого слова, то футбол превратится в UFC. Вообще, все эти события дискредитируют российский футбол, за этим смотрела вся страна. Если честно, мне было стыдно участвовать в этом», — рассказал Фернандеш.

Фернандеш: футбол превратится в UFC, если драться из-за каждого слова

Фернандеш: футбол превратится в UFC, если драться из-за каждого слова

Фото: «Чемпионат»
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Урал Ари — футболист Артём Фидлер Мануэл Фернандеш Эдгар Манучарян
Новости. Футбол
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