Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, ставший гостем «Чемпионата», поделился воспоминаниями о драке, которая произошла во время финального матча Кубка России сезона-2016/17 с «Уралом» (2:0).
«Футболист «Урала» был разъярён тем, что проигрывает, и попытался ударить меня локтем. Когда мы потеряли мяч, а соперники побежали в контратаку, я спросил у Манучаряна по-английски: «Что ты делаешь?» И употребил плохое слово. Я ничего не говорил про его мать, не говорил по-испански или по-португальски, как он сказал в интервью. Но даже если я бы сделал так, это не может стать причиной такой реакции. Я часто слышу, как футболисты ругаются друг с другом на поле, даже на тренировке, это обычная ситуация. Возможно, я тоже был неправ, но начинать драться из-за такого нельзя.
Неправы все: и Ари, и Фидлер, и Манучарян. То, что я сказал футболисту «Урала», тоже неправильно. Но если начинать драться из-за каждого слова, то футбол превратится в UFC. Вообще, все эти события дискредитируют российский футбол, за этим смотрела вся страна. Если честно, мне было стыдно участвовать в этом», — рассказал Фернандеш.
Фернандеш: футбол превратится в UFC, если драться из-за каждого слова