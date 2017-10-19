АПЛ решила не переносить матч «Арсенал» — «Ливерпуль» на канун Рождества

Английская Премьер-лига приняла решение не переносить матч 19-го тура «Арсенал» — «Ливерпуль» на 24 декабря из-за недовольства болельщиков, сообщает The Guardian.
С предложением перенести эту встречу на 24 декабря в канун католического Рождества ранее выступил правообладатель телетрансляций матчей АПЛ компания Sky Sports. Однако информация о переносе вызвала недовольство у болельщиков команд. Особенно возмутились фанаты мерсисайдского клуба, которым бы пришлось перед самым Рождеством оказаться в Лондоне.
Таким образом, матч «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится 22 декабря, а в канун Рождества, 24 декабря, матчи АПЛ в этом году проводиться не будут.
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