«Марсель» выиграл у «Витории Гимарайнш», «Ред Булл Зальцбург» — у «Коньяспора»

Французский «Марсель» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы обыграл португальскую «Виторию Гимарайнш» со счётом 2:1.
Гости вышли вперёд на 17-й минуте, когда отличился Рафаэл Мартинс. Однако вскоре Лукас Окампос восстановил равновесие на табло. Решающий мяч на 76-й минуте забил полузащитник марсельцев Максим Лопес, которому ассистировал тот же Окампос.
В параллельной встрече австрийский «Ред Булл Зальцбург» на выезде переиграл турецкий «Коньяспор» со счётом 2:0. Голы забили Фредрик Гульбрандсен и Мунас Даббур.
Турнирное положение в группе I: 1. «Ред Булл Зальцбург» — 7; 2. «Марсель» — 6; 3. «Коньяспор» — 3; 4. «Витория Гимарайнш» — 1.