«Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в Тирасполе

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в гостях сыграл вничью с молдавским «Шерифом». Встреча в Тирасполе завершилась со счётом 1:1.
На 17-й минуте Антон Миранчук вывел «железнодорожников» вперёд. Отыгрались хозяева на 31-й минуте — счёт сравнял Зигей Бадибанга.
Другой матч этой группы между чешским «Фаставом» и датским «Копенгагеном» был остановлен во втором тайме при счёте 1:1 из-за густого тумана.
Турнирное положение в группе F: 1. «Локомотив» — 5 очков (3 матча); 2. «Шериф» — 3 (3); 3. «Копенгаген» — 2 (2); 4. «Фастав» — 1 (2).