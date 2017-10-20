Экс-полузащитник «Челси» Рамирес может перейти в «Интер»

Бывший полузащитник «Челси» Рамирес, выступающий за «Цзянсу Сунин», может продолжить карьеру в миланском «Интере», утверждает La Gazzetta dello Sport.
И итальянский, и китайский клубы принадлежат одной компании — одному из крупнейших ритейлеров Китая Suning Group. В ноябре завершается чемпионат Китая, и 30-летний хавбек сразу же сможет присоединиться к «Интеру», чтобы готовиться к играм за миланцев в 2018 году. Речь идёт об аренде Рамиреса. Официально нерадзурри смогут объявить о трансфере бразильца в январе, когда в Европе откроется трансферное окно.
Рамирес выступает в Китае с 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл 32 матча в различных турнирах и забил 11 голов.
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