Болельщик с ребёнком на руках влез в драку футболистов «Эвертона» и «Лиона»

Болельщик с ребёнком на руках вмешался в драку футболистов «Эвертона» и «Лиона». Инцидент произошёл 19 октября в Ливерпуле во время матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы, завершившегося победой французской команды со счётом 2:1.
На 63-й минуте игроки «Эвертона» и «Лиона» сошлись в рукопашной возле одной из трибун, которая находится впритык к полю. Пока футболисты выясняли отношения, один из болельщиков, предположительно фанат «Эвертона», с ребёнком на руках вмешался в драку. Игроки французской команды эмоционально отреагировали, что-то высказав фанату.
Видео можно посмотреть на странице журналиста Танкреди Палмери в «Твиттере».