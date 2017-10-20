Глушаков посвятил матч с «Севильей» погибшим в «Лужниках» 20 октября 1982 года

Руководство «Спартака» вместе с футболистами, среди которых был и капитан Денис Глушаков, почтили память болельщиков, погибших в 1982 году в «Лужниках». Полузащитник отметил, что победу над «Севильей» (5:1) в Лиге чемпионов посвящает погибшим болельщикам.
«Спартак» играет для болельщиков — это великий клуб с великими болельщиками. В клубе все знают об этой трагедии. Хорошо, что об этом помнят. Можно посвятить наш матч с «Севильей» погибшим тогда болельщикам», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
35 лет назад на Большой спортивной арене Центрального стадиона им. В.И. Ленина (сейчас — «Лужники») под занавес матча 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем» (2:0) произошла трагедия. Когда болельщики стали покидать стадион, в подтрибунном пространстве случилась давка. В ней погибли 66 поклонников красно-белых.