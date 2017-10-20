Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, генеральный директор команды Сергей Родионов, футболисты основного и молодёжного составов и ветераны столичного клуба сегодня в «Лужниках» почтили память болельщиков, которые погибли в 1982 году. К мемориалу в память об этом событии были возложены цветы.
«Важно приходить сюда каждый год, потому что память остаётся. Мы должны помнить тех людей, которые погибли в этой трагедии», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
35 лет назад на Большой спортивной арене Центрального стадиона им. В.И. Ленина (сейчас — «Лужники») под занавес матча 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем» (2:0) произошла трагедия. Когда болельщики стали покидать стадион, в подтрибунном пространстве случилась давка. В ней погибли 66 поклонников красно-белых.
«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в «Лужниках» в 1982 году
«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в «Лужниках» в 1982 году