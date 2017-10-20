Слуцкий: с нетерпением жду своего первого йоркширского дерби

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от выездной встречи 13-го тура Чемпионшипа с «Барнсли». Матч состоится 21 октября, начало — в 17:00 мск.
«У нас были проблемы в прошлой игре, но мы были очень близки к победе. Каждая игра очень сложная, но мы готовы к игре с „Барнсли“. У нас серьёзный противник, я с нетерпением жду своего первого йоркширского дерби. Надеюсь, многие болельщики придут и поддержат нас.
Чемпионшип — это очень высокий уровень игры, качественная конкуренция, и вам никогда не будет легко. Вы должны быть на высоком уровне в каждом матче. Первая реакция на игру с «Норвичем» была плохой, но через день мы увидели множество положительных результатов в нашей работе", — цитирует российского специалиста официальный «твиттер» клуба.
После 12 туров «Халл Сити» занимает в таблице Чемпионшипа 16-е место.