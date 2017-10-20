УЕФА открыл дело против «Ромы» из-за расистского поведения болельщиков

Европейский футбольный союз открыл дисциплинарное дело против «Ромы» по итогам матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». Встреча состоялась 18 октября на «Стэмфорд Бридж» и завершилась вничью (3:3).
Поводом для открытия дисциплинарного дела послужило поведение фанатов римского клуба. Болельщики «Ромы» исполняли расистские песни по ходу гостевого матча, говорится на официальном сайте УЕФА. Направлены они были в адрес защитника «Челси» Антонио Рюдигера, который с 2015 по 2017 год играл в «Роме».
Данный вопрос будет рассмотрен 16 ноября на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА.
Болельщики «Ромы» перед матчем с «Челси» подрались с полицией