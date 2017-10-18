Болельщики «Ромы» перед матчем с «Челси» подрались с полицией

Болельщики итальянской «Ромы», которые приехали в Лондон поддержать свою команду в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Челси», до начала встречи устроили драку с представителями полиции, сообщает Mirror.
Отмечается, что на место инцидента, который произошёл в районе Кенсингтон, подъехало десять полицейских фургонов. По меньшей мере один болельщик римской команды был арестован.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Рома».
Посмотреть видео инцидента можно в «Твиттере».