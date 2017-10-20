Каррера: «Спартак» одержал выдающуюся победу над «Севильей», но я её уже забыл

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что сейчас команде важно забыть о победе над «Севильей» (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов и сконцентрироваться на предстоящем домашнем матче 14-го тура РФПЛ с «Амкаром» (21 октября).
«Что было во вторник в матче с «Севильей» уже забыто. Была выдающаяся победа, но я её забыл. На следующий день мы начали работать и готовиться к «Амкару».
Намного сложнее готовиться к матчу чемпионата после игры в Лиге чемпионов. Команда в данный момент прекрасно понимает, что нужно сделать, чтобы не спотыкаться. Поэтому мы готовимся к игре с «Амкаром» с правильной спортивной злостью», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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