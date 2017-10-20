Кокорин сохранил лидерство в рейтинге FedEx Performance Zone, Кришито – 3-й

УЕФА опубликовал обновлённый рейтинг выступления футболистов в Лиге Европы и национальных чемпионатах — FedEx Performance Zone. Нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кокорин сохранил за собой первое место, а его партнёр по клубу, защитник Доменико Кришито, опустился со второй строчки на третью.
На второе место рейтинга поднялся защитник Диего Льоренте из клуба «Реал Сосьедад», который выступает в одной группе Лиги Европы с «Зенитом».
Отметим, что среди вратарей первую строчку за собой сохранил голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме, а вратарь «Зенита» Андрей Лунёв занимает пятое место.
Fedex Performance Zone — это рейтинг, который отражает форму игроков на клубном уровне в национальных первенствах и Лиге Европы. Специальный алгоритм обрабатывает официальную статистику футболистов и выдаёт значение, на базе которого строится рейтинг.