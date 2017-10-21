Кейн: я бы хотел быть игроком одного клуба и остаться в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, два года подряд ставший лучшим бомбардиром АПЛ, признался, что несмотря на интерес ряда ведущих европейских клубов, он бы хотел продолжить выступать в составе «шпор». К лондонской команде форвард присоединился в 2004 году.
«Я бы хотел быть футболистом одного клуба. Конечно, всё зависит от дальнейшего развития коллектива, тренеров и так далее, но я бы сказал, что хочу остаться здесь, поскольку сейчас мы находимся в отличном положении.
У нас потрясающая тренировочная база, строится новый стадион, фантастический тренер и молодая перспективная команда. Так что всё здорово», — приводит слова Кейна интернет-издание Goal.