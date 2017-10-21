Хавбек «Ростова» Калачёв пропустит несколько недель из-за травмы

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв в преддверии гостевого матча 14-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно», который состоится сегодня, 21 октября, получил повреждения голеностопа.
«На одной из тренировок нашей команды перед матчем с «Тосно» полузащитник Тимофей Калачёв получил травму голеностопа. Восстановление Тимофея от повреждения займёт несколько недель. Желаем нашему лидеру скорейшего возвращения на поле!» — сообщила пресс-служба «Ростова» в сети Telegram.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тосно» — «Ростов». Начало — в 14:00 мск.
«Тосно» — «Ростов»: стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ