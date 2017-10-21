«Тосно» — «Ростов»: стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ

Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Ростова» на матч 14-го тура российской Премьер-Лиги.
«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Кутин, Дугалич, Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный, Марков, Труич.
Запасные: Опарин, Лукичёв, Сухарев, Абазов, Галиулин, Мухаметшин, Палиенко, А. Карвальо, Мелкадзе.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Байрамян, Могилевец, Думбия, Дядюн.
Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Ионов, Киреев, Зуев, Маер, Кинтеро, Бухаров, Шомуродов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тосно» — «Ростов». Начало — в 14:00 мск.