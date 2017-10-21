Дугалич: на последних минутах матча «Тосно» — «Ростов» пошла игра «туда-сюда»

Защитник «Тосно» Раде Дугалич прокомментировал домашнюю ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги.
«Могли забить свои моменты, но не получилось. Мы не контролировали игру так, как хотели. В первом тайме ещё что-то получалось. Во втором сразу получили быстрый гол — хотели отыграться, но не успели. Так что думаю, что счёт 1:1 закономерен. Конечно, обидно что пропустили с пенальти. Был он там или нет, это не ко мне вопрос.
Мы бились до конца. На последних минутах пошла игра «туда-сюда». Могли как забить, так и пропустить. Мы стараемся продлевать беспроигрышную серию. Но важно не только не проигрывать, но и выигрывать. Думаю, у нас всё впереди.
В прошлом году мы хорошо выступили в Кубке и играли в четвертьфинале. Сейчас нам можно пройти и ещё дальше», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.