Аспиликуэта: для «Челси» было важно вернуться на победный путь

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал волевую победу над «Уотфордом» (4:2) в девятом туре чемпионата Англии. Испанец забил победный гол в концовке.
«Это была не самая лучшая наша победа, но было важно вернуться на победный путь. Мы хорошо начали и имели шанс удвоить преимущество, но в итоге пропустили в конце первого тайма, из-за чего потеряли в уверенности. Но мы не сдались и одержали большую победу.
Знаем, что впереди длинный сезон и нас ждут как взлёты, так и падения. У нас был сложный отрезок, и мы сделали первый шаг для его преодоления», — сказал Аспиликуэта.
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