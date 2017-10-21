Шунин: играть в великом клубе великого Яшина — всегда дополнительная мотивация

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от ничьей с «Рубином» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0.
«В матче с «Рубином» чувствовал себя, как обычно. Ничего нового, всё в плановом режиме. Бывает, что вратари выручают, бывает — нет. Сегодня тот момент, когда смог помочь команде в нужный момент. Когда соперник выходит один на один, ни о чём не думаешь и просто действуешь от игрока. Старался занять правильную позицию. Если брать первый выход, то Сердар Азмун чуть-чуть отпустил мяч и я успел сократить дистанцию и просто раскрылся в надежде, что мяч попадёт в меня. Повезло, и он попал мне в руку. В остальных двух моментах была похожая ситуация: пытался сократить дистанцию и как можно больше перекрыть площадь ворот.
Все сейвы по-своему были сложны, но ребята в команде отметили последний момент, когда я вытащил мяч из дальнего угла при близком расстоянии. Пробили хорошо в угол. Я выбросился туда и, как ребята сказали, отвязал руку. Получилось, что выручил.
Действительно, это был очень хороший матч. Почаще бы такие! Завтра день рождения Льва Яшина, но мотивация — это каждая игра. Играть в таком великом клубе, где играл великий вратарь, — это всегда дополнительная мотивация. Надо выходить и показывать хорошую игру, соответствуя уровню «Динамо», – сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.