Глушаков: все в «Спартаке» расстроены, и без того уже много очков потеряли

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от ничьей в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Амкаром». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 0:0.
«Планировали вскрывать оборону «Амкара» за счет флангов. Хотели забить быстрый гол. Увы, не получилось. Если бы отличились Ивелин и Квинси, то исход был бы в нашу пользу. С «Амкаром» всегда тяжело – они блокируют удары и навесы. Высокорослые игроки. Все расстроены. И без того уже много очков потеряли.
Участвует ли «Спартак» в чемпионской гонке? Все участвуют.
Никто и не думал праздновать после «Севильи». Обрадовались результату и забыли. Знали, что игры каждые 3-4 дня и с «Амкаром» будет тяжело. Стечение обстоятельств, что не забили», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.