Селихов: Идову всё грамотно делал, но пенальти не было

Вратарь «Спартака» Александр Селихов выразил мнение, что судья Павел Кукуян принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота красно-белых в конце матча 14-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0). Ранее защитник пермяков Брайн Идову заявил, что Селихов нарушил на нём правила, а судья должен был назначить пенальти в пользу «Амкара».
«Моё мнение — пенальти не было. Но Брайн всё грамотно делал, грамотно шёл на пенальти», — сказал Селихов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
При этом Селихов не подтвердил информацию, что после матча он, зайдя в раздевалку пермской команды, якобы сказал, что пенальти на самом деле был. «Я заходил в раздевалку «Амкара», но говорил, что пенальти не было», — отметил голкипер «Спартака».
Идову: судья не поставил пенальти в ворота «Спартака», который был 100%