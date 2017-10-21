Идову: судья не поставил пенальти в ворота «Спартака», который был 100%

Защитник «Амкара» Брайн Идову поделился впечатлениями от ничьей в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 0:0.
«0:0 со „Спартаком“ в Москве — хороший результат, тем более после такого их матча с „Севильей“. Но я не забил свой момент, пенальти судья не поставил, который был 100%. Плюс Селихов сыграл великолепно в концовке матча, отбив удар, а потом поднялся и спас ещё раз. Против топ-клубов удобнее играть: команды раскрываются, появляются свободные зоны. На выезде пока играем лучше, чем дома.
Очки нужны всем. У „Спартака“ есть конкурент — «Зенит». Дома каждому хочется побеждать. К тому же, думаю, Массимо Каррера всегда максимально настраивает своих ребят. Трибуны гнали их вперёд, они хотели победить. Год назад был похожий матч. Просто тогда Глушаков попал, а сегодня — нет, хотя тоже пытался. Команда такая же сбалансированная, такая же мотивированная. На мой взгляд, по подбору игроков «Спартак» стал только сильнее. За счёт Селихова и Джикии в том числе», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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