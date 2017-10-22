Талалаев: спасибо некоторым тренерам соперников, которые учат своих подопечных

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от домашнего матча 19-го тура ФНЛ с «Сибирью», завершившегося победой его команды со счётом 4:1.
«Мне игра понравилась. Очень рад за футболистов. Последний матч первого круга завершили уверенной победой. Играли с опытным, хорошо организованным соперником. Многовато было борьбы, потому игра достаточно часто прерывалась. В то же время, рад, что мы, продолжая играть в разумный футбол с контролем мяча, с угрозами воротам соперника, мы не потеряли очки, как это было в ряде предыдущих матчей с командами, на которые ходит по 200 зрителей.
Спасибо большое болельщикам, которые нас поддерживают. И большое спасибо некоторым тренерам команд-соперников, которые учат играть в футбол своих подопечных. Наше преимущество в качестве игры сегодня было видно абсолютно всем. И тот гол, который «Сибирь» забила со штрафного, скорее был, для меня недоразумением, чем закономерностью. Не так много угроз сегодня было со стороны соперника, мало мячей доходило до наших ворот», — цитирует тренера сайт ФНЛ.