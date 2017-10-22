Харгривз: Нильссон-Линделёф потерял часть доверия Моуринью

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз прокомментировал выступление защитника «красных дьяволов» Виктора Нильссон-Линделёфа в матче 9-го тура АПЛ с «Хаддерсфилд Таун» (1:2).
Шведский футболист, перешедший в «МЮ» минувшим летом из «Бенфики», вышел на замену в середине первого тайма вместо получившего травму Фила Джонса и допустил грубую ошибку в эпизоде со вторым голом «Хаддерсфилда».
«Нильссон-Линделёф сыграл действительно неудачно. В „Бенфике“ он невероятно хорошо играл в Лиге чемпионов, показывал хорошие выступления. Но он провалился в матче Суперкубка УЕФА с „Реалом“, а во вчерашней игре неудачно сыграл в эпизодах с обеими голами. Выступая за команду Моуринью, нужно заслужить его доверие, и я думаю, что Нильссон-Линделёф потерял часть этого доверия», — сказал Харгривз.