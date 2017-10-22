«Кьево» одержал победу в веронском дерби

«Кьево» одержал победу над «Вероной» в матче девятого тура итальянской серии А. Веронское дерби прошло на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Голами в составе «Кьево» отметились Серджо Пеллисье и Роберто Инглесе, оформивший дубль. За «Верону» забивали Даньеле Верде и Джампаоло Паццини. Стоит отметить, что с конца второго тайма гости играли вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Бруно Сукулини.
«Кьево» набрал 15 очков и вышел на седьмое место в таблице серии А. «Верона» (6) — 14-я.